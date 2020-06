In molti s’interrogano sulle conseguenze fisiche e mentali che avrà il densissimo finale di stagione del calcio svizzero. Come reagiranno giocatori e allenatori al tour de force deciso da Lega e club? Una domanda, questa, non meno carica di significato se sottoposta ai direttori di gara. Sì, perché sull’ottovolante della Super e della Challenge League ci saliranno ogni 3-4 giorni anche loro. «Ma a noi le settimane inglesi non fanno paura, anzi saranno parecchio stimolanti» sottolinea Luca Piccolo, arbitro ticinese che lo scorso autunno ha esordito nel massimo campionato elvetico. Il giovane fischietto trasuda entusiasmo e positività. «Proprio questa settimana siamo stati impegnati in un corso organizzato dall’ASF in vista della ripartenza. In questi mesi particolari siamo comunque riusciti...