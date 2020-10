Anche il calcio regionale prende misure contro il coronavirus, dopo le decisioni odierne del Governo ticinese. «A seguito delle indicazioni emanate dal Consiglio di Stato, il Comitato della Federazione ticinese di calcio (FTC) raccomanda fortemente tutte le persone che sono presenti nell’area dell’infrastruttura sportiva di portare la mascherina di protezione. Riguardo l’obbligo di portare la mascherina, si rinvia alle disposizioni emanate dalle competenti autorità cantonali, segnatamente: “Durante e a margine di questi eventi, se sono possibili contatti tra i partecipanti, devono essere rispettate le distanze sociali o sempre indossata la mascherina. Il gestore o l’organizzatore è tenuto a vigilare”». Si legge in una nota della FTC, che prosegue: «Invitiamo inoltre le società a voler annunciare ai microfoni l’importanza di tali misure in ogni occasione di ritrovo sui campi e a più riprese. Richiamiamo inoltre l’invito affinché il tracciamento dei presenti alle gare/allenamenti debba essere comunque garantito. Il calcio regionale, agendo in tal modo, intende dare un chiaro segnale di rispetto delle regole comportamentali in questo delicato periodo», conclude la nota.