Kenny Dalglish, leggenda del calcio positiva al coronavirus, sta vincendo la sua partita più dura. Giocatore simbolo del Liverpool a cavallo tra anni ‘70 e ‘80, ala destra scozzese che con la maglia dei Reds vinse tre Coppe Campioni, Dalglish era stato nominato baronetto della Regina. «Voglio ringraziare tutti per i messaggi di incoraggiamento di questi ultimi giorni», ha scritto il 69enne ex calciatore, ora dirigente dei Reds.

«Sono felice di esser tornato dalla mia famiglia dopo aver ricevuto ottime cure dal servizio sanitario nazionale. Ora rimarremo in autoisolamento per per difendere le vite degli altri». Dalglish vinse quattro volte lo scudetto scozzese col Celtic, prima di trasferirsi a Liverpool nel 1977.