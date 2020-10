Incrociare le dita. E sperare. Oltre, ovviamente, ad applicare i cosiddetti protocolli. Di più, i club di calcio sparsi per l’Europa, non possono fare. L’effetto nazionali c’è, esiste, è reale. Soprattutto, rompe le uova nel paniere. Perché si aggiunge ai focolai già esistenti, in particolare nella Serie A italiana o ancora in B, con Monza-Vicenza rinviata a data da destinarsi complice la positività di sette calciatori brianzoli alla COVID-19 e l’isolamento obbligatorio per altri due.

Juve ancora in isolamento

Chi rientra nella società di appartenenza dopo aver rappresentato il proprio Paese durante questa incredibile, per certi versi assurda finestra di Nations League è – a suo modo – un problema. Al netto delle famose bolle, che però non sono una certezza assoluta. Lo ha dimostrato, fra gli altri, nientepopodimeno che Cristiano Ronaldo. Il virus lo ha raggiunto in ritiro con il Portogallo, dove teoricamente non avrebbe dovuto insinuarsi. Un problema nel problema, dal momento che i bianconeri nel frattempo sono tornati in isolamento fiduciario nell’hotel della società dopo la positività di Weston McKennie. Nessun contatto con l’esterno e nuovi test. Incrociare le dita, proprio così. L’Inter, alle prese con le positività di Bastoni, Nainggolan, Gagliardini, Radu, Young e Skriniar, entro domani conoscerà l’esito dei tamponi cui si sono sottoposti i nazionali. Solo allora Antonio Conte potrà ragionare, eventualmente, sulla formazione anti Milan per il derby.

La Nations League, dicevamo. Ha generato e continua a generare polemiche, al di là dell’impatto economico (diritti televisivi) importante, quantomeno in un regime di assenza (o quasi) di spettatori allo stadio. Ha generato e continua a generare, altresì evidenti storture sportive. A settembre, per dire, la Repubblica Ceca era stata costretta a schierare una formazione d’emergenza, con giocatori di terza fascia, poiché i componenti abituali della selezione erano stati posti in quarantena. Maledetto virus, già. Ieri, invece, l’Islanda ha affrontato il Belgio senza allenatore e staff. Commissario tecnico e staff sono finiti in quarantena, pure loro, in seguito ad un caso di positività. A guidare i calciatori c’era l’allenatore dell’Under 21 Arnar Thor Vidarsson con l’aiuto di David Snorri Jonasson, tecnico dell’Under 17, mentre Thordur Thordarson, uomo forte dell’Under 19 femminile, si è occupato dei portieri. La partita, va da sé, è stata diversa dalle altre e la domanda, alla fine, è sempre quella: dov’è andata a finire l’equità sportiva, sebbene il protocollo UEFA preveda situazioni simili? Finché c’è un numero minimo di giocatori «sani», la partita deve avere luogo.

Swiss Olympic insiste

Il futuro del calcio, va da sé, è in bilico. Swiss Olympic, l’associazione mantello dello sport in Svizzera, ha insistito sul concetto di convivenza. Il virus c’è, bisogna conviverci e cercare di adattarsi. «Le manifestazioni sportive devono potersi tenere anche nei prossimi mesi» si legge in una nota. Nel rispetto delle misure imposte dalle autorità e in piena sicurezza. Un esercizio che appare impossibile, oggi, al limite dell’illusione se consideriamo l’attuale curva dei contagi. Incrociare le dita. E sperare. Di più non possiamo fare.

©CdT.ch - Riproduzione riservata