Bentornato calcio. Anche in Svizzera, sì. A 112 giorni dall’ultimo turno di campionato oggi il pallone riprenderà ufficialmente a rotolare. E poco importa se alla Pontaise di Losanna non sarà la stessa cosa. Dopo mesi di dubbi, paure e contraddizioni il quarto di finale anticipato di Coppa tra vodesi e Basilea avrà comunque un gusto piacevole. Quello di una pietanza tanto amata di cui si era scordato l’odore e il sapore. Sarà strano, dicevamo, per colpa del contorno. Di fatto assente. La vecchia Pontaise, va da sé, è infatti stata blindata. Ma non la città, dove 11 bar hanno aderito all’iniziativa promossa dal club di casa. E così se allo stadio saranno presenti meno di 300 persone (tra cui il presidente dell’ASF Dominique Blanc, il ct della Nazionale Vlado Petkovic e il direttore delle squadre nazionali Pierluigi Tami), diversi locali del centro verranno occupati in ogni ordine di posto da oltre 600 tifosi. A riprova che la voglia matta di normalità passa anche dall’osservare 22 giocatori e una sfera da scagliare in una o nell’altra porta. Non resta che capire chi, tra Losanna e Basilea, esulterà al triplice fischio finale. E soprattutto come festeggerà, dal momento che il severo protocollo inviato ai club dalla Swiss Football League continua a raccomandare esultanze morigerate. In ogni caso meglio che restare digiuni. Sì, decisamente: bentornato calcio svizzero.