Le porte del RheinEnergieStadion sono sigillate. Ma non quelle di Manuel Neuer e Yann Sommer. A Colonia ne viene così fuori un 3-3 pazzesco, ma per la Svizzera - purtroppo - carico di rimpianti. Già, l’impresa per certi versi storica di battere la Germania fuori casa era lì, disponibilissima a farsi agguantare. E invece no, ancora una volta gli errori dei singoli - o meglio di un giocatore su tutti - impediscono ai rossocrociati di capitalizzare una gara importante, affrontata con coraggio e uno Shaqiri in più nel motore. Il primo colpo grosso in questa edizione di Nations League ci rimane dunque bloccato in canna. Con tanto di beffa, al di là del nostro amaro e financo immeritato risultato: la vittoria inaspettata dell’Ucraina sulla Spagna spinge infatti Xhaka e compagni sull’orlo del baratro....