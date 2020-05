La Premier League può ripartire in giugno

In Gran Bretagna lo sport professionistico, e dunque anche la Premier League di calcio, potrà ripartire a porte chiuse, ma solo dopo il primo giugno. È quanto ha deciso il governo presieduto da Boris Johnson, presentando oggi i dettagli della fase due della gestione per l’emergenza da coronavirus. I club pensano al 12 giugno come data per la ripartenza del massimo campionato di calcio. Le 20 squadre della Premier si stanno riunendo proprio in queste ore per esplorare gli scenari possibili. Secondo le stime del governo britannico, per tornare a giocare davanti ai tifosi occorrerà circa un anno.