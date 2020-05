I venti club della Premier League hanno votato all’unanimità a favore della ripresa degli allenamenti in piccoli gruppi (5 giocatori) a partire da domani, martedì. «Le misure per quanto riguarda la distanza sociale saranno seguite alla lettera», si legge nel comunicato. La Premier non ha suggerito alcuna data per quanto riguarda la ripresa del campionato anche perché sono in corso consultazioni con giocatori, allenatori, club e sindacati vari. Un protocollo per la ripresa degli allenamenti completi è in fase di preparazione.