«Fa male, c’è poco da aggiungere». Il primo a parlare in casa Chiasso, dopo la retrocessione in Promotion League, è il direttore generale Nicola Bignotti. A qualche ora di distanza dall’amaro epilogo di campionato, il dirigente rossoblù ha rotto il silenzio che aveva avvolto il Riva IV dopo la beffarda vittoria contro il Neuchâtel, insufficiente per mantenere la categoria: «Abbiamo deciso di non rilasciare dichiarazioni perché il rammarico e la delusione erano ancora troppo forti - ci spiega Bignotti -. Parlare sarebbe stato controproducente».

Pagato il girone d’andata

Oggi, però, c’è da fare i conti con una nuova, inevitabile realtà: «Questa retrocessione è una sconfitta importante - ammette il direttore generale -. Usciamo dall’élite del calcio svizzero, dopo i tanti sacrifici fatti negli scorsi anni per restarci. Purtroppo, questa stagione non sono bastati». Per arrivare ad un esito simile, qualcosa è evidentemente andato storto. Bignotti, in merito, ha una lettura piuttosto chiara: «Non siamo riusciti a costruire subito la squadra che ben si è comportata nel girone di ritorno. Da gennaio in avanti abbiamo dimostrato di valere la categoria, giocandocela con tutti, ma i punti e il tempo perso nella prima parte di stagione sono stati fatali».

Sorge allora spontaneo chiedersi come mai, nel corso della finestra estiva, non sia stato possibile allestire fin da subito una squadra competitiva: «Il nostro è un mercato d’attesa, non d’attacco. Il poco tempo a disposizione tra la fine della stagione 2019-20 e l’inizio di quella archiviata giovedì, ci ha messo ancora più in difficoltà, non permettendoci di chiudere tutte le trattative come avremmo voluto. Senza contare che il livello dell’ultimo campionato è stato decisamente più alto, come testimonia la salvezza in extremis dello stesso Xamax».

Una certezza per ripartire

Tra fallimenti, squadre retrocesse volontariamente, vittorie all’ultima giornata e - lo scorso anno - la pandemia, il Chiasso nelle ultime stagioni ha spesso flirtato con la retrocessione, salvandosi per il rotto della cuffia. Sintomo che forse, il doloroso passo indietro, sia in realtà corretto per un club sempre più in difficoltà nel campionato cadetto? «Essere in Challenge è sempre stato un onore e motivo di prestigio, ma ora dovremo chinarci sulla questione - ammette Bignotti -. Bisognerà capire se abbiamo la forza di risalire per poi rimanerci stabilmente, o se invece la nostra categoria è la Promotion League».

Il futuro, insomma, resta da definire. In mezzo a tante incertezze, però, è già giunto un segnale rassicurante: «Giovedì ho ricevuto tanti messaggi di supporto da persone che hanno a cuore il Chiasso, compreso il CEO della Swiss Football League, Claudius Schäfer. Il più bello di tutti è però arrivato dalla proprietà – e dal socio di riferimento Andrey Ukrainets –, che ha dimostrato grande umanità nei nostri confronti in un momento difficile, manifestando inoltre la volontà di proseguire in maniera seria il suo percorso alla guida del club».

Nicola Bignotti, spesso duramente criticato dalla frangia più calda del tifo rossoblù – anche giovedì, alla sua uscita dal Riva IV – , farà lo stesso? «Innanzitutto colgo l’occasione per precisare che le persone che erano con me giovedì alla partita erano degli amici e non delle guardie del corpo, come erroneamente riportato – spiega il direttore generale –. Detto questo, ora ci prenderemo tutti una settimana di tempo per lasciar decantare la delusione attuale e poi valuteremo. Sono arrivato a Chiasso 5 anni fa, quando il club era in Challenge, e mi sarebbe piaciuto partire centrando la quinta salvezza. Andare via ora, dopo una retrocessione, mi lascerebbe l’amaro in bocca. Vedremo nei prossimi giorni cosa succederà». Tante decisioni dovranno essere prese anche in merito alla prima squadra, tra staff tecnico e giocatori: «È prematuro parlarne ora, ma posso dire che – al di là della relegazione – siamo soddisfatti del lavoro svolto da Baldo Raineri e dai suoi collaboratori. Per quanto riguarda i giocatori, diversi di loro – compresi Marzouk e Bahloul – hanno un contratto valido e a meno di operazioni sensate per la società, ripartiranno con noi. Se gli altri club pensano di venire a prelevare degli elementi a poco costo, si sbagliano di grosso» chiosa Bignotti.

La piramide cambierà

Allargando il contesto, la retrocessione del Chiasso avrà un influsso anche su altre realtà. In primis il comune stesso, che perde uno dei suoi fiori all’occhiello: «È un peccato – si rammarica Davide Lurati, municipale della cittadina di confine ed ex presidente della società rossoblù –. Certo, i drammi e le disgrazie della vita sono altre, ma spiace dover prendere atto di questa relegazione. Il calcio è uno degli sport più popolari in Svizzera e avere un rappresentante della nostra regione nell’élite nazionale, capace di portare con onore il nome del nostro comune, aveva un grande significato».

Sulla stessa lunghezza d’onda è Massimo Immersi, ex giocatore rossoblù e oggi responsabile tecnico del Team Ticino: «Undici anni fa, quando il Chiasso fu promosso, vestivo quella maglia. Oggi fa male veder perdere la categoria. Un fatto che ha toccato me e i miei compagni dell’epoca, tuttora molto uniti». La famosa piramide, con un club ticinese in ognuno dei primi tre campionati nazionali, verrà ridisegnata. Un problema, per i giovani del nostro cantone? «Non sarei così critico – analizza Immersi –. Già in passato era successo. Non è l’ideale, ma a dipendenza degli obiettivi delle varie società, potrebbero aprirsi opportunità interessanti. Specie con due club in Promotion League». A chi invece accusa il Chiasso di non aver lanciato giovani provenienti dal Team Ticino negli ultimi anni, il responsabile tecnico risponde così: «Hadzi, Doldur, Guidotti, Padula, Manicone, sono tutti esempi di giocatori cresciuti da noi e passati dal club rossoblù, che dimostrano il contrario».

