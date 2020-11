La quarantena di squadra si abbatte anche sul Chiasso che in questo momento conta 6 giocatori e 3 membri dello staff tecnico positivi alla COVID-19.

Rinviata dunque la partita in programma domani sera alla Schützenwiese di Winterthur. Al momento non sono previsti altri rinvii, visto che il prossimo week-end il campionato sarà fermo per lasciare spazio alle nazionali.