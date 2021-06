Ci ha provato con coraggio e determinazione, ma la Scozia non è riuscita a celebrare con un successo il suo ritorno in una grande manifestazione, per giunta davanti al proprio pubblico.

All’Hampden Park di Glasgow, la selezione di casa – che mancava ad un torneo internazionale dal Mondiale del 1998 – è infatti stata sconfitta per 2-0 dalla Repubblica Ceca, al termine di un incontro piuttosto insolito. Sì, perché a fare la partita sono stati per lunghi tratti gli scozzesi, che hanno messo in difficoltà la squadra ceca, abile comunque a salvarsi nonostante gli affanni. Il merito più grande della formazione di Jaroslav Šilhavý è però stato quello di colpire nei momenti decisivi del confronto e, va da sé, più dolorosi per i padroni di casa. La prima rete di Schick è infatti giunta ad una manciata di minuti dalla pausa, mentre il definitivo raddoppio – stupendo, con una conclusione da metà campo a superare beffardamente il portiere Marshall – al 52’, a ripresa appena iniziata. Le due sono state intervallate da alcune grandi occasioni per i locali, che hanno anche colpito un’asta.

Repubblica Ceca ed Inghilterra guidano dunque il gruppo D appaiate a tre punti, mentre Croazia e Scozia restano per il momento a secco.