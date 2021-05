Pacato, con un aplomb quasi inglese – probabilmente assimilato in questi ultimi tre anni trascorsi a Newcastle – Fabian Schär si destreggia tra le domande dei giornalisti. C’è molto interesse nei confronti del centrale rossocrociato, e per un buon motivo. Circa quattro mesi fa – quando il suo ginocchio ha fatto crack contro il Southampton – in pochi avrebbero scommesso su una sua presenza a Bad Ragaz, in seno al gruppo radunato da Vladimir Petkovic. Invece, grazie ad un recupero più rapido del previsto, il 29.enne è riuscito a staccare un biglietto almeno per il ritiro attualmente in corso.

Non parlate di miracolo

«Fin da quel maledetto 6 febbraio, quando ho lesionato i legamenti del ginocchio, il mio obiettivo è stato proprio questo – confessa il diretto interessato –. L’ho anche scritto sui...