La prima rete della Danimarca - messa a segno da Poulsen che incrocia subito il tiro sul secondo palo - a soli due minuti dal fischio d’inizio ha tenuto sospeso il fiato degli spettatori del Parken a Copenaghen per tutto il primo tempo. Ha dovuto aspettare il secondo tempo, infatti, il Belgio, per riuscire a recuperare il terreno perso e superare gli avversari, con i gol di Hazard e De Bruyne (54’ e 70’). Da notare, il commovente momento dedicato al centrocampista Christian Eriksen, colpito da un attacco di cuore durante la partita d’esordio della Danimarca, ma fortunatamente fuori pericolo: dopo il debutto il gioco si è fermato per dare spazio a un caloroso applauso per Eriksen, che gli è stato dedicato tanto dai connazionali quanto dagli avversari e dal pubblico tutto.