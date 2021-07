«La Roja è favorita e il suo segreto sta nel pressing»

Anche Adriàn Guerrero si gioca molto con Svizzera-Spagna. Appena acquistato dallo Zurigo, l’ex bianconero rischia infatti di partire con il piede sbagliato in spogliatoio. Della serie: «Avete visto la Roja ragazzi? A San Pietroburgo non c’è stata partita». Il silenzio che cala. No, il mancino catalano non è così sprovveduto. «Anche per questo motivo - ci dice - guarderò la partita a casa, con la mia fidanzata, e non insieme ai miei nuovi compagni». La firma su un contratto triennale ancora fresca, il giocatore oggi ha svolto i primi due allenamenti. Domani sera, dicevamo, sarà invece davanti alla tv. «È una sfida interessante» osserva: «Entrambe le squadre amano avere il controllo del pallone. E, di riflesso, del gioco. Potrei sbagliarmi, ma alla fine credo che in questo esercizio la Spagna...