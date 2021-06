Il derby fra Finlandia e Russia, a San Pietroburgo, ha sorriso ai padroni di casa. 1-0 il risultato, decisiva una rete di Miranchuk sul finire del primo tempo. I finlandesi avevano trovato la via del gol a inizio partita, ma la rete è stata annullata per fuorigioco. La Russia, ad ogni modo, ha fatto e giocato di più rispetto all’avversario. I tre punti, i primi per la selezione di Cherchesov, sono dunque meritati.