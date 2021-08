La schiarita di Renzetti: «Arriva Heitz, i contratti sono pronti»

Chiarezza. Il presidente del FC Lugano Angelo Renzetti ha voluto farla. Di nuovo. E, cosa non da poco, col sorriso sulle labbra. La vendita del club, di colpo, è tornata ad avvicinarsi. Anzi, a oggi sembra più probabile che mai. «Georg Heitz è in arrivo dagli Stati Uniti, è un buon segno, le bozze di contratto sono pronte» ha spiegato, annunciando l’imminente sbarco in Ticino del direttore sportivo dei Chicago Fire. Il club di Joe Mansueto, l’uomo che si appresta a prendere il controllo delle operazioni a Cornaredo. Ma come è stato possibile? A inizio settimana le parti sembravano lontanissime. «Ma ora anche Leonid Novoselskiy ha preso coscienza della situazione, e partecipa attivamente alle negoziazioni» ha aggiunto Angelo. «Siamo tutti in sintonia, parliamo di un’occasione imperdibile e di riflesso di una trattativa giusta» ha insistito, fornendo i tempi della possibile chiusura: «Alcuni dettagli vanno ancora discussi, ma entro l’11 agosto vogliamo firmare». Cosa ha convinto Novoselskiy? «Non voglio esprimermi sulla parte del suo contratto. Che è stata scissa dalla mia. Ovviamente sappiamo bene che il settore giovanile è l’elemento che più gli sta a cuore». E sul quale, aggiungiamo noi, il socio di minoranza e il gruppo americano hanno probabilmente trovato un punto d’incontro. I prossimi giorni faranno luce anche su questo punto. Nel frattempo Angelo Renzetti sorride. Appare sereno. «Non stiamo morendo, anzi. Abbiamo ripreso per i capelli una trattativa che sembrava essersi complicata e ora siamo vicini a fare un bel regalo alla società, alla città e a chi ama il calcio in Ticino».