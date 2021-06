Dici Spagna e subito la mente va al periodo d’oro degli iberici, quando le Furie rosse dominavano il calcio mondiale: i trionfi agli Europei del 2008 e del 2012, il successo ai Mondiali del 2010. Altri tempi, un’altra Spagna. Una nazionale – per quanto riguarda le grandi manifestazioni internazionali – reduce dalle delusioni rimediate all’Euro 2016 (eliminata dall’Italia negli ottavi di finale) e ai Mondiali del 2018 (esclusa ai rigori dalla Russia, sempre allo stadio degli ottavi).

Senza Blancos

Ormai terminata l’epopea degli Xavi e degli Iniesta, la Spagna si affida al ct Luis Enrique per tornare grande. Ma le sue scelte hanno fatto scalpore e l’ex giocatore del Barcellona è finito nel mirino della critica. Il motivo? Per la prima volta nella storia della nazionale spagnola, non ci saranno...