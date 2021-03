Dalle faide interne all’unione di intenti. Dalle battaglie giudiziarie a una collaborazione costruttiva. Sì, in casa Team Ticino è tornato il sereno. Non era scontato. Non dopo la battaglia ai vertici andata in scena nel corso del 2019. I ponti ricostruiti sotto la presidenza Renzetti e la concomitante uscita di scena di Leonid Novoselskiy hanno costituito le basi dalle quali ripartire. Insieme. «Nel quadro di questo clima disteso e propositivo, la pandemia e i suoi effetti collaterali hanno però rimesso tutto in discussione». A parlare è Paolo Ortelli. Attivo in seno al gruppo di sostegno del FC Lugano e granconsigliere, Ortelli ha vissuto in prima persona il nuovo corso del comitato, del quale è diventato membro proprio un anno e mezzo fa. «Alla testa del consorzio si è riusciti a trovare...