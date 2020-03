Juventus-Inter dovrebbe giocarsi domenica sera alle 20.45 a Torino, a porte chiuse e quindi senza pubblico. In fondo era questa la vera materia del contendere degli ultimi giorni, in cui il calcio italiano è stato colpito da una follia collettiva che si è innestata sulla psicosi da coronavirus e sulle decisioni contraddittorie del governo italiano, che fuori tempo massimo ha dato la linea: la Serie A va avanti, ma senza spettatori.

Calendario con il condizionale

Restringendo il discorso allo sport, il decreto del governo toglie il pubblico ad ogni evento sportivo fino al 3 aprile, senza però bloccare le competizioni ed in particolare il calcio. Le cui partite saranno a porte chiuse a partire dal prossimo fine settimana e per un mese. Il programma dei recuperi dovrebbe, il condizionale è d’obbligo perché ormai qualsiasi data sembra trattabile, essere aperto da Sampdoria-Verona sabato sera, mentre domenica si giocheranno Milan-Genoa alle 12.30, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia alle 15, Udinese-Fiorentina alle 18, più appunto il «derby d’Italia» tra Juve e Inter alle 20.45. Le altre giornate slittano tutte in avanti, sperando in bene. Tutto comunque da «asteriscare», visto che ogni giorno c’è un colpo di scena.

Misure anti-panico

La vaghezza non è colpa solo della Lega di Serie A, riunitasi oggi a Roma per un Consiglio infuocato, ma dell’evoluzione dell’epidemia. Martedì sera il Comitato Scientifico voluto dal premier Giuseppe Conte aveva seminato il panico, suggerendo di vietare qualsiasi manifestazione in cui non fosse possibile rispettare la distanza di un metro da persona a persona. Qualcuno aveva pensato alla fine della stagione sportiva, a campionati assegnati a tavolino, a ricorsi infiniti presso la giustizia ordinaria. Poi è arrivata la spiegazione del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, del Movimento 5 Stelle: porte chiuse, ma se la situazione non precipita e si gioca. A calcio e a tutto il resto. Il decreto di oggi ha poi confermato questa linea.

Il caso elvetico e l’Europa

La decisione italiana è dunque diversa da quella della Swiss Football League, cioè stop fino al 23 marzo (poi si deciderà per un’ulteriore settimana). L’Europa procede in ordine sparso: la Premier League ha già fatto sapere al governo inglese che sarebbe disposta a giocare un turno a porte chiuse ma poi vorrebbe interrompere il campionato, per non perdere incassi. In Bundesliga l’orientamento è simile, mentre nella Ligue 1 francese ancora non ci si è posti il problema. Certo il massimo campionato svizzero muove meno interessi, ma solo il tempo dirà se la prudenza è stata in eccesso. Se la Svizzera ha preferito prevenire, in Italia il percorso è stato meno lineare: per qualche giorno si è quindi giocato in Serie B, in Serie A nel Centro-Sud e ipotizzato anche di giocare a Torino, sia Juventus-Inter prevista per domenica scorsa sia lo Juventus-Milan che stasera sarebbe dovuto essere la semifinale di ritorno di Coppa Italia e poi annullato.

La guerra di Zhang

I volti da copertina di questa crisi sono stati quelli di Paolo Dal Pino, presidente della Lega da due mesi, e del numero uno dell’Inter Steven Zhang. Proprio il club nerazzurro, in lotta per lo scudetto con Juventus e Lazio, si era visto proporre dalla Lega di giocare Juventus-Inter lunedì sera, cioè lunedì scorso, a porte semi-aperte: stop solo ai tifosi delle regioni messe peggio, come la Lombardia. L’idea di passare da uno Juventus-Inter a porte chiuse ad uno in un Allianz Stadium tutto bianconero non è piaciuta né all’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta, artefice del ciclo della Juventus tuttora in corso, né a Zhang, che dal suo profilo Instagram ha criticato la Lega e Dal Pino, definito senza giri di parole «pagliaccio». Sono seguite le proteste di Dal Pino, minacce di querela, l’inchiesta della procura federale. Ma questo non deve far dimenticare l’incredibile prima proposta della Lega, quella di rimandare Juventus-Inter a metà maggio, ingolfando il calendario di due club in corsa in Champions ed Europa League, senza contare il recupero di Inter-Sampdoria.

Non che nel calcio italiano esistano soltanto Juventus e Inter, anzi la principale beneficiaria della situazione potrebbe essere la Lazio di Lotito (grande elettore di Dal Pino), adesso prima a 62 punti, con 26 partite. La Juventus è seconda a quota 60 punti (25 partite), mentre l’Inter è terza a 54 (24).

Interventismo gradito

E adesso? Il decreto prevede le partite a porte chiuse, il divieto di trasferta per le tifoserie delle regioni più colpite dal virus, la sospensione delle manifestazioni nelle zone rosse (tipo Codogno) e la possibilità di praticare lo sport di base, con le dovute precauzioni. Di sicuro la Lega Calcio ha visto con favore questo interventismo governativo, che le consente di andare avanti senza che i grossi club si facciano la guerra. Al tempo stesso il governo Conte non poteva impedire lo svolgimento delle partite, in un periodo in cui molte persone sono a casa per forza. Sarebbe stato preso come un segnale di panico, con l’effetto di aumentare esponenzialmente la paura.

