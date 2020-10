La Serie A italiana non si ferma per la COVID-19, almeno per il momento. Si ferma invece Valon Behrami, la cui positività al tampone è stata comunicata questa sera dal Genoa: il marito di Lara Gut si aggiunge così a 10 compagni di squadra e a 4 membri dello staff rossoblù. Ma al di là di Behrami tante, troppe, partite stanno diventando a rischio, compreso Juventus-Napoli di domenica sera. Con il problema sanitario che si intreccia a regole sportive finora poco chiare, anche se la Lega è adesso orientata a seguire la linea della UEFA: con 13 giocatori sani si deve giocare, insomma.

Tredici giocatori ci sarebbero

La storia che potrebbe rovinare anche la stagione 2020-21 parte dal Genoa e precisamente dal suo portiere Mattia Perin, di proprietà della Juventus, che pare (mai vendere certezze, viste le figuracce fatte da molti virologi) abbia contratto per primo il virus e poi lo abbia attaccato a mezzo spogliatoio, con il risultato di 10 (diventati 11 con Behrami, che al Genoa è tornato lo scorso gennaio) giocatori e 4 membri dello staff contagiati. In teoria i giocatori arruolabili per la partita casalinga con il Torino, prevista sabato alle 18 a Marassi, sarebbero sufficienti, in pratica tutto il Genoa è in quarantena e in questa situazione di confine sta spingendo per il rinvio: il direttore sportivo Faggiano ha detto chiaramente che senza allenamenti (in realtà ci si potrà allenare a piccoli gruppi) non sarà comunque possibile giocare. Su Genoa-Torino la Lega si esprimerà ufficialmente oggi. Di certo non giocherà Behrami, che era risultato negativo alla COVID-19 fino a martedì. Quando all’avvio della stagione dello sci alpino mancano poco più di due settimane, resta inoltre da capire se anche Lara Gut dovrà procedere a una brusca frenata. Stando alla RSI la ticinese - sottopostasi a sua volta al tampone - è risultata negativa.

Quali regole? Lega spaccata

Ieri sempre in serata è terminato il Consiglio straordinario della Lega di Serie A, in cui si è cercato di mettere una pezza ad un vuoto regolamentare. Domanda: con quanti giocatori disponibili si è obbligati a scendere in campo, se non si vuole subire uno 0-3 a tavolino? La risposta ufficiale, dopo 4 ore di dibattito acceso, non è arrivata, ma la linea prevalente è quella di seguire la UEFA: in pratica con almeno 13 giocatori disponibili, nel senso di negativi al tampone, si dovrà scendere in campo, a costo di riempire la panchina di ragazzini. Ancora una volta le Lega è spaccata, perché i grandi club non dovrebbero avere mai problemi nello schierare una squadra decente, mentre per gli altri anche tre o quattro positività, senza contare gli altri infortuni, sono una tragedia.

La politica pressa, poi retrocede

I partiti politici maneggiano con cautela la bomba calcio, nemmeno chi usa la paura per governare senza critiche ha il coraggio di mettere la faccia sulla sospensione della Serie A. Così a lanciare il sasso sono personaggi minori, come la sottosegretaria al Ministero della Salute Sandra Zampa, la quale ha spiegato che il campionato andrebbe sospeso quando i positivi iniziano a diventare troppi, senza quantificare questo «troppi», facendo poi una mezza marcia indietro. L’esponente del Partito Democratico è stata poi smentita dal ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, del Movimento 5 Stelle: «Non ci sono le condizioni per fermare il campionato, per ora il protocollo va bene così». In sostanza si cercherà di agire su Federazione e Lega per far sembrare prese da loro decisioni in realtà del governo.

Negli altri campionati

L’unica certezza è che non esistono certezze, visto che quella della UEFA sul giocare quando ci sono almeno 13 giocatori (con almeno un portiere) negativi al tampone è una raccomandazione, certo non una legge scolpita nella pietra. Infatti ognuno fa più o meno come gli pare. In Premier League gli «schierabili» devono essere almeno 14, compresi gli Under 21 con contratto professionistico, nella Liga spagnola il numero scende a 13 ma ne bastano 5 della prima squadra, nella Ligue 1 francese si sale a 20, mentre in Bundesliga non c’è una vera regola visto che le decisioni sono delle autorità sanitarie.

Stop inevitabili?

Juventus-Napoli di domenica sera al momento è quindi salva, al di là del fatto che l’esito di tutti i tamponi effettuati per i giocatori del Napoli, che domenica scorsa avevano giocato contro il Genoa, sia stato negativo anche ieri. Una buona notizia per un club il cui presidente, Aurelio De Laurentiis, è tutt’ora in quarantena. Oggi nuovi test, in una delirante ricerca quotidiana di conferme o smentite, che proseguirà per tutta la stagione. E così in qualche modo la Serie A dovrebbe arrivare lunedì alla sosta per l’attività delle nazionali. Ogni previsione è azzardata, ma la maggioranza degli addetti ai lavori dà per scontato che nei prossimi mesi ci saranno stop all’attività e che quindi l’idea di playoff e playout da proposta dal presidente federale Gravina potrebbe diventare l’unica strada percorribile.

