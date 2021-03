Questa sera, a Sivigila, Spagna e Kosovo dovrebbero dare vita a una prima, storica sfida. Usiamo il condizionale poiché il match, valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2022, potrebbe anche non essere giocato. Questo, perlomeno, è il monito lanciato dalla Federazione kosovara, che chiede all’avversario di essere riconosciuta in tutto e per tutto quale Stato indipendente. E quindi di rispettare alla lettera il protocollo della competizione, con tanto di bandiera e inno nazionali esposta ed eseguito prima del fischio d’inizio. Una formalità? Non esattamente. Anzi. Il Governo spagnolo, e qui sta il punto, non riconosce l’indipendenza di Pristina dalla Serbia, dichiarata oramai nel 2008. All’interno dell’UE tale posizione è condivisa pure da Slovacchia, Cipro, Romania e Grecia (inserita a sua volta nel gruppo di Spagna e Kosovo), con Madrid che la giustifica per questioni interne: in caso di concessioni, si temono infatti effetti collaterali indesiderati sul fronte basco e catalano. Ad accendere gli animi ancor prima di scendere in campo, era dunque stata la Federazione iberica. Che nell’annunciare i convocati di ct Luis Enrique, aveva menzionato quale avversario in calendario «il territorio del Kosovo». Ahia. La definizione, va da sé, non è stata accettata di buon grado e - appunto - ha spinto gli stessi kosovari a minacciare il boicottaggio dell’incontro. Piccola parentesi: nel 2019, la Federazione spagnola si era già rifiutata di ospitare delle partite internazionali contro il Kosovo U17. Ora, tuttavia, si è detta disposta a rispettare le direttive FIFA e UEFA, organi che al contrario hanno riconosciuto l’indipendenza kosovara. Insomma, le due squadre dovrebbero scendere regolarmente in campo. Con Enrique su una panchina e lo svizzero Bernard Challandes sull’altra. E proprio l’allenatore del Kosovo, ieri, è stato protagonista dell’ennesimo scontro diplomatico. Nella tradizione conferenza stampa pre-partita, un giornalista del quotidiano spagnolo As si è annunciato per la prima domanda: «Cambierà la sua formazione per affrontare la Spagna?» ha chiesto a Challandes. La risposta di quest’ultimo è però stata preceduta dall’intervento dall’addetto stampa della selezione kosovara. «La domanda è rivolta a chi?». «All’allenatore» la precisazione del giornalista. «Sì, ma l’allenatore di chi? Perché sul vostro giornale non abbiamo mai letto il nome corretto del nostro Paese». E via con un paio di batti e ribatti sino all’intesa finale: «L’allenatore del Kosovo». «Ecco quella che volevamo sentire».