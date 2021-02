Stefano, domenica hai ritrovato una maglia da titolare a oltre due mesi di distanza dall’ultima volta, firmando anche un assist...

«È stato bello poter scendere in campo dal primo minuto, dopo tante settimane trascorse a recuperare da quello sfortunato infortunio patito a San Gallo a metà dicembre. Sul piano personale sono molto soddisfatto dell’assist che ho fornito in occasione del gol di Bottani, ma se devo essere sincero non è stata la mia miglior prestazione. Ho commesso qualche sbavatura di troppo, ma ciò che più conta è il fatto di aver giocato quasi tutto il match. Questo mi dà molta fiducia. Certo, avrei preferito festeggiare una vittoria...».

A tal proposito, che succede? La squadra sembra essere in difficoltà per la prima volta da molto tempo a questa parte...

«Nella prima parte di...