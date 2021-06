Ad agguantare i primi tre punti nel gruppo E dell’Euro è stata la Slovacchia, che si è meritatamente aggiudicata il confronto con la Polonia di Lewandowski, rimasta in dieci dal 62’. La partita si è sbloccata al 18’ dopo l’autogol del portiere Szczesesny dopo un tiro di Mak ribattuto dal palo. Appena dopo la ripresa, al 46’, i polacchi sono tornati in parità grazie alla rete messa a segno da Linetty, in occasione dell’unica vera azione collettiva di biancorossi. L’espulsione di Krychowiak, per aver ricevuto il secondo giallo, ha complicato le cose per la squadra che partiva con i favori del pronostico e che invece ha deluso parecchio per mancanza di concretezza. A dare il successo agli slovacchi è successivamente stato Skriniar, il centrale dell’Inter, che ha così spento le speranze degli avversari, che ora si vedranno costretti a vincere il prossimo incontro per cercare di restare in corsa nel torneo.