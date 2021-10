Nelle ultime due partite ha prodotto zero reti. E da domenica, al netto di un match contro lo Young Boys ancora da recuperare, è pure detentore della triste palma di «peggiore» del campionato. L’attacco del Lugano è finito sotto i riflettori. Reo, se così si può dire, di aver inceppato la macchina guidata da Mattia Croci-Torti, dopo averla inizialmente alimentata. A Basilea, rispetto alla deludente prova di Zurigo, le occasioni da rete non sono mancate. I gol, invece, ancora una volta sì. E così, agli applausi raccolti per la bella prestazione offerta al cospetto della squadra attualmente più in palla del calcio svizzero, si è accodato anche qualche timido mugugno.

In passato fu spesso peggio

Ma come, il reparto offensivo dei bianconeri, quest’anno finalmente fattosi più folto e con molteplici...