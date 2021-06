Gli aggiornamenti

Novanta minuti. Forse centoventi. E qualcosina di più. Sognare un giorno di gloria non costa nulla. Per realizzarlo, però, serve battere la Francia. La favoritissima Francia, campione del mondo in carica. Sì, negli ottavi di finale di Euro 2020 la Svizzera cerca l’impresa. A Bucarest è tutto pronto. Ora anche le formazioni sono ufficiali. E Vladimir Petkovic decide di non cambiare, confermando l’undici che domenica scorsa aveva sconfitto la Turchia a Baku. Sugli esterni spazio dunque a Zuber (a sinistra) e Widmer (a destra), con Rodriguez arretrato nei tre di difesa. Al terzetto composto da Shaqiri-Embolo-Seferovic, il compito invece di insinuare il dubbio nella testa dei transalpini. Didier Deschamps, al proposito, è costretto a rivedere la sua squadra. Senza Digne ed Hernandez (in panchina), il tecnico francese schiera i suoi con un 3-4-3: per la prima volta Lenglet viene schierato nel pacchetto arretrato, mentre Rabiot deve reinventarsi laterale di sinistra. Cambi o meno, per sorprendere i Galletti alla Nazionale servirà una partita intelligente, di sacrificio e coraggio.