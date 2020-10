La Svizzera, dove vive oramai da dieci anni, è diventata la sua seconda casa. Il cuore di Lorenzo Guerrero, da Ronda, continua però a battere per la Spagna. Con l’assistente allenatore del FC Lugano abbiamo inquadrato il match in programma domani sera a Madrid. «Per i rossocrociati sarà davvero dura, ma La Roja ha dei punti deboli».

Che partita ha guardato mercoledì? Svizzera-Croazia o Portogallo-Spagna?

«Onestamente? Entrambe! Una in tv e l’altra sullo schermo del computer. Ammetto comunque di aver seguito con maggiore attenzione la sfida della Spagna, comunque speciale».

E come ha visto la selezione guidata da Luis Enrique?

«Direi bene. Va precisato che il ct ha mandato in campo diversi giocatori che probabilmente non saranno impiegati dal primo minuto contro la Svizzera. Un po’ come fatto dallo...