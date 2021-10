La prima semifinale di Nations League, in un San Siro di Milano (in parte) arrabbiato con l’ex portiere del Milan Gigio Donnarumma, ha sorriso alla Spagna, capace di superare l’Italia per 2-1 e, soprattutto, di porre fine alla lunghissima imbattibilità degli Azzurri che durava oramai da 37 partite ufficiali. Un record, già. Caduto però nella notte di Milano. Le Furie Rosse hanno fatto la differenza nel primo tempo con la doppietta di Ferran Torres intervallata dall’espulsione di Bonucci. La squadra di Mancini, che aveva colpito un palo nel primo tempo con Bernardeschi, nella ripresa ha tentato di reagire ma non è andata oltre il punto del 2-1 di Pellegrini.