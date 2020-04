La squadra aveva lasciato Wuhan il 2 gennaio per preparare la stagione 2020, il cui calcio d’inizio, previsto il 22 febbraio, è stato rinviato. Quando la pandemia ha raggiunto la Spagna in marzo, i giocatori hanno potuto far ritorno in Cina, passando dalla Germania, per atterrare il 16 marzo a Shenzhen. Qui hanno trascorso tre settimane in quarantena, per assicurarsi che nessun atleta fosse affetto da COVID-19. Hanno poi soggiornato a Foshan, dove si sono potuti allenare normalmente.