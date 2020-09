La squadra ticinese che prende a calci i pregiudizi

«Chi sa solo di calcio non sa nulla di calcio», ripeteva l’allenatore José Mourinho per spiegare come lo sport sia in grado di raccontare un periodo storico o una società e rifletterne i suoi comportamenti nel quotidiano. Un principio tanto semplice quanto profondo, che i Camaleonti Lugano hanno saputo cogliere, diventando tra gli assoluti protagonisti dello Special Adventur Camp organizzato da Football Is More, associazione che permette a bambini e giovani con disabilità e non di vivere esperienze di inclusione attraverso la forza del calcio, che da semplice attività sportiva diventa un linguaggio universale in grado di mettere tutti sullo stesso livello.