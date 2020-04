La Lega amatori e le 13 Associazioni regionali, fra cui la Federazione ticinese di calcio (FTC) hanno chiesto – in maniera unanime – all’Associazione svizzera di football (ASF) di chiudere anzitempo la stagione a causa dell’emergenza coronavirus. Seconda Interregionale, Seconda, Terza, Quarta, Quinta Lega, campionati femminili, seniori e giovanili. Oltre alle coppe. No, di riprendere a giocare non se ne parla.