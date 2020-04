La Prima Lega Classic e la Promotion League terminano qui. Il Comitato centrale della Prima Lega, infatti, ha parlato di una decisione «inevitabile» attraverso un comunicato. «Degli allenamenti e delle partite fantasma, senza spettatori, oltre a misure mediche strette, purtroppo non sono un’opzione» si legge. Anche diversi club si sono pronunciato in favore di uno stop definitivo. Una decisione finale, continua la nota, deve ancora essere presa soprattutto in virtù di promozioni e retrocessioni. Per il Bellinzona (Promotion) e il Paradiso (Classic) l’annata 2019-20 è in ogni caso terminata.