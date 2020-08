Analogamente a quanto ha deciso la National League di hockey, anche il campionato di calcio partirà con una settimana di ritardo, dopo la decisine del Consiglio federale di fissare per inizio ottobre la data in cui saranno nuovamente ammessi più di 1.000 spettatori. La Super League prenderà dunque il via il 19 di settembre al posto del 12. Stessa cosa per la Challenge League, che inizierà il 18.