Il calcio svizzero, in televisione, avrà lo stesso volto per i prossimi quattro anni: blue Sports conserverà i diritti sulle grandi leghe mentre la SSR diffonderà una partita a settimana di Super League.

blue Sports, già Swisscom TV, ha ottenuto i diritti sulle grandi leghe calcistiche fino al 2025. Sono quattordici anni che l’ex regia federale detiene i diritti del calcio elvetico. Il nuovo contratto riprende tutte le attività del precedente, con tutte le partite di Super League in diretta e i commenti in tre lingue.

Buone notizie, ad ogni modo, anche per SSR che conserverà la possibilità di diffondere una partita per giornata di Super League. Le tre parti del contratto, SSR, blue Entertainment AG e Swiss Football League, hanno trovato un’intesa per prolungare il loro partenariato per quattro ulteriori stagioni.