Nel primo tempo la Svizzera convince solo in parte. Anzi, convince un po’ pochino. Gli Stati Uniti pressano molto e bene. Mentre i rossocrociati perseverano nella costruzione da dietro. E, a fronte dell’aggressività avversaria, Xhaka e compagni incontrano non poche difficoltà. Gli Stati Uniti, oltretutto, passano subito. Alla prima sortita offensiva, sì. A trovare il gol, già al 5’, è Lletget, che si avventa col piattone sinistro su una palla liberata male da Elvedi nel cuore dell’area. La Svizzera ha il merito di reagire immediatamente. Al decimo il pareggio porta infatti la firma di Ricardo Rodriguez, terminale di una bella azione corale dei padroni di casa. Che, quando riescono a superare la muraglia americana, trovano spesso la superiorità numerica. Come nel caso della rete del difensore del Torino, appunto, pescato da Widmer con un cross dal versante opposto e bravo a scaricare il suo sinistro (complice pure una deviazione) alle spalle di Horvath. Trovata la rete, la Svizzera pecca però di sufficienza. Parecchia sufficienza. Sia, come detto, in uscita dalla difesa, sia con i suoi uomini offensivi. A rendersi pericolosi sono così gli Stati Uniti, in particolare con Lletget: al 28’ Schär commette una leggerezza delle sue (non aiutato da Sommer), ma il centrocampista americano scaglia di poco fuori. Il paradosso? La Nazionale ha una chance clamorosa per allungare poco prima della pausa. Complice un rigore, fischiato per un fallo di mano di Dest. Dal dischetto, al 41’, tocca allo specialista Rodriguez, che tuttavia fallisce l’obiettivo, calciando a lato.