Come recita il detto? «Piuttosto che niente, meglio piuttosto». Sì, alla fine la Svizzera si deve accontentare del pareggio. Con il sorriso sulle labbra e tanto orgoglio per aver messo sotto la Mannschaft. Certo. Ma, appunto, cosciente di aver sprecato una ghiottissima occasione per centrare la posta piena. Proprio così. A questo giro i rossocrociati avrebbero davvero meritato i tre punti. Per la mole di gioco, l’intraprendenza e la personalità dimostrate al cospetto di una «grande» come la Germania. La squadra di Jogi Löw ha, per così dire, avuto la fortuna di passare quasi subito in vantaggio. Poi, però, si è fatta schiacciare. Ha subito il rientro degli elvetici e infine ha tremato di brutto. E allora mannaggia, una volta di più, per l’imperizia e la mancanza di freddezza sotto porta, sinora...