La Svizzera andrà ai Mondiali se...

Il pareggio ottenuto ieri dalla Nazionale svizzera contro quella italiana – all’Olimpico di Roma le due formazioni si sono lasciate sull’1 a 1 – mantiene ancora aperto il discorso qualificazione diretta ai Mondiali in Qatar per Murat Yakin e i suoi ragazzi. Diverse sono le combinazioni che permetterebbero ai rossocrociati di staccare un biglietto diretto per la Coppa del Mondo.

Attualmente gli elvetici si trovano, assieme agli azzurri, alla testa del gruppo C con 15 punti. La Svizzera potrebbe di conseguenza raggiungere direttamente la Coppa del Mondo innanzitutto se vincesse la sua partita di lunedì contro la Bulgaria e, al contempo, l’Italia, impegnata a Belfast contro l’Irlanda del Nord, perdesse o pareggiasse. In caso, invece, gli uomini di Yakin uscissero dal match di Lucerna con un pareggio, dovrebbero sperare in una sconfitta dei «cugini».

Le cose si complicherebbero però se Svizzera e Italia chiudessero il girone a pari punti. In questo caso, la prima discriminante a cui si dovrebbe guardare è la differenza reti che vede attualmente l’Italia avanti di due gol. Se anche la differenza reti dovesse risultare uguale, allora si qualificherebbe la squadra che ha segnato più gol (attualmente sono 11 le marcature rossocrociate, mentre quelle azzurre sono 13). A parità di punti, differenza reti e gol segnati sarebbero invece i ragazzi di Yakin a staccare il biglietto diretto per il Qatar in quanto, per determinare la classifica finale, si prenderebbero in considerazione i gol segnati in trasferta negli scontri diretti (a Basilea finì 0 a 0, mentre ieri all’Olimpico le due formazioni si sono lasciate sull’1 a 1).

E se la Svizzera non dovesse riuscire a chiudere alla testa del girone? Allora ad attendere gli elvetici ci sarebbero gli spareggi ai quali prenderanno parte le seconde qualificate di ogni gruppo e le due migliori squadre della Nations League tra quelle non già qualificate o non già ai play-off. Queste dodici squadre verranno divise in tre gruppi da quattro che disputeranno semifinali e finali: le tre vincitrici si qualificano. Le migliori sei seconde saranno teste di serie: ogni semifinale vedrà opposte una testa di serie e una non teste di serie. Gli accoppiamenti saranno sorteggiati a Zurigo il prossimo 26 novembre.

©CdT.ch - Riproduzione riservata