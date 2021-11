Una serata magica, storica, incredibile. Una serata, soprattutto, che ha regalato la qualificazione diretta a Qatar 2022 alla Svizzera. Sì, è tutto vero. L’Italia campione d’Europa, attanagliata dai dubbi e dalla pressione, non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 a Belfast contro l’Irlanda del Nord: per gli Azzurri di Roberto Mancini ci sarà l’esame di riparazione dei playoff. Un esame duro, durissimo. Per i rossocrociati, invece, autori di una prova maiuscola alla Swissporarena di Lucerna, il Mondiale è realtà. Dalla porta principale, sì. La formazione di Murat Yakin si è imposta con un sonoro 4-0 sulla Bulgaria. Dopo un primo tempo un po’ complicato, conclusosi con il clamoroso palo di Okafor, la partita si è sbloccata nella ripresa: Okafor, Vargas, quindi Itten e Freuler. In mezzo un altro palo, con l’irresistibile Shaqiri, e due reti annullate per fuorigioco a Gavranovic e Itten. Poco male: la Svizzera ha chiuso al primo posto. Dimostrando di meritare, ampiamente, questa qualificazione. Chapeau.