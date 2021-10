Missione compiuta, l’aggancio è servito. La Svizzera torna da Vilnius con in tasca i tre punti che andava cercando, ma anche - e soprattutto - la certezza di aver apparecchiato nel migliore dei modi la trasferta del prossimo 12 novembre a Roma. Dove i rossocrociati, in quello Stadio Olimpico tanto amaro nella fase a gironi di Euro 2020, avranno l’occasione di prendersi un’importante rivincita. E anche, possibilmente, la testa del gruppo C.

Embolo stavolta è decisivo

Era difficile, alla vigilia del match disputato ieri sera nella gelida Vilnius, non pensare allo scenario appena dipinto. Ed infatti, per una trentina di minuti, la selezione di Murat Yakin ha faticato ad entrare davvero in partita. Imballata e alla ricerca delle giuste geometrie, la formazione elvetica ha per un attimo dato l’impressione...