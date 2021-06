La Svizzera cerca ispirazione nella Cappella Sistina

Bucarest sembra ancora lontana. E con lei gli ottavi di finale di Euro 2020. Salvo sorprese, si giocherà lunedì sera, contro una tra Francia, Germania e Portogallo. Tradotto: servirà un partita perfetta. Un capolavoro, sì. Forse anche per questo motivo - mercoledì pomeriggio - la Nazionale ha programmato una visita ai Musei vaticani, crogiuòlo di tesori d’inestimabile valore e bellezza. Xhaka e compagni cercheranno insomma ispirazione, attraversando le Stanze di Raffaello, ammirando la Deposizione del Caravaggio e sentendosi impotenti e al contempo grati nell’immensa Cappella Sistina. Chi sarà, in Romania, il nostro Michelangelo? Un singolo? La squadra? Senza unità d’intenti ben difficilmente si passerà il turno. E in questo senso pure la tappa presso la guardia svizzera pontificia potrà fornire qualche spunto al ct Vladimir Petkovic. Ubicati nel periferico Hotel Sheraton Parco de’ Medici, gli elvetici avranno infine la possibilità di tastare il polso alla Città Eterna. Con tanto di cena al ristorante, tutto sommato meritata e - come il resto della giornata romana - nel totale rispetto delle misure di protezione imposte dall’UEFA. Poco prima di mezzogiorno si è invece svolto l’allenamento giornaliero. Tutti presenti eccetto Nico Elvedi, alle prese con una ferita a un piede. La sua presenza per l’ottavo di finale, comunque, non è a rischio.