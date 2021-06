Roma

Non è ancora la partita delle partite. Ma è come se lo fosse. Il destino a Euro 2020 non si deciderà domani dalle 21. Ma quello rossocrociato potrebbe conoscere un’evoluzione positiva o pericolosa proprio a Roma. Per questo e altri mille motivi, personali, sociali e culturali, Italia-Svizzera è qualcosa che va oltre a un semplice pallone. È un cuore che batte forte, una nottata di clacson o auto rimaste nel garage e tappi nelle orecchie. È un derby, per molti il derby. E la Nazionale - dopo il pareggio contro il Galles - ha già tanta pressione addosso.

«Noi però vogliamo rimanere noi stessi» afferma il ct Vladimir Petkovic, predicando calma e sangue freddo. «Affrontiamo la favorita del girone, forse anche del torneo, ma vogliamo giocarcela. Come già dimostrato in passato contro altre grandi...