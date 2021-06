Un volo lungo, ma tranquillo. Che ha portato la Svizzera sulle rive del Mar Caspio, a Baku. Il grande viaggio di Euro 2020, per i rossocrociati, inizia dalla capitale dell’Azerbaigian. Sede della primissima partita contro il Galles, in programma sabato. Quindi, la Svizzera si sposterà a Roma per affrontare l’Italia nel più classico dei derby e, infine, tornerà a Baku per chiudere il girone contro la Turchia.