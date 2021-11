Una promessa va mantenuta. E così l’Associazione Svizzera di Football, per mano del proprio selezionatore Murat Yakin - prestatosi per l’occasione a recitare in un simpatico video - ha inviato agli omonimi nordirlandesi ben 9,3 chilogrammi di cioccolato Cailler, rigorosamente rossocrociato. Un sentito ringraziamento all’Irlanda del Nord, che nell’ultima giornata delle qualificazioni ai Mondiali in Qatar del prossimo anno ha tenuto in scacco l’Italia a Belfast, obbligandola allo 0-0. La porta dei padroni di casa, rimasta inviolata per ben 93 minuti, ha determinato il peso della «ricompensa» elvetica. Buon appetito!