Come previsto, la Svizzera non si presenterà da testa di serie ai sorteggi per le qualificazioni ai Mondiali del 2022. La selezione guidata da Vladimir Petkovic ha chiuso l’annata all’11. posto del ranking europeo, sinonimo di seconda fascia. Lungo la strada che porta verso il Qatar gli elvetici incontreranno dunque una tra Belgio, Francia, Portogallo, Inghilterra, Spagna, Germania, Italia, Danimarca, Croazia e Olanda. I sorteggi sono in agenda il 7 dicembre.