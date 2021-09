Positivi, sì. Forse anche troppo. Già, perché l’esordio vincente di Murat Yakin sulla panchina della Nazionale rischia di passare in secondo piano. Anzi, purtroppo è ciò che avviene. A causa della positività - lei appunto - del capitano Granit Xhaka. L’unico rossocrociato delle delegazione non vaccinato. L’unico, prima del test contro la Grecia, a rimanere fregato dal coronavirus. Un’altra, brutta tegola per il neocommissario tecnico rossocrociato. Già rimasto orfano di alcuni big come Shaqiri, Embolo, Gavranovic e Mbabu. E ora, salvo clamorose sorprese, costretto a dover affrontare le sfide «mondiali» contro Italia e Irlanda del Nord senza il proprio leader.

Tami: «È un suo diritto»

La comunicazione del contagio di Xhaka ha preceduto di una manciata di minuti l’amichevole disputata con la...