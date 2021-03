Non poteva iniziare in modo migliore l’Europeo della nazionale U21 di Mauro Lustrinelli. Gli «svizzerini», opposti alla temibile Inghilterra nel loro debutto nella fase a gironi, hanno centrato una clamorosa impresa, superando per 1-0 la selezione dei Tre Leoni. A decidere il confronto, ben interpretato dai rossocrociati – che hanno messo in campo qualità e personalità, giocandosela più che alla pari – è stata la perla di Ndoye al 78’. L’ala del Nizza, dal limite dell’area, ha azzeccato una conclusione stupenda, che si è infilata all’incrocio dei pali. Di seguito, la cronaca del confronto.



Primo tempo:

La nazionale di Mauro Lustrinelli inizia molto bene il confronto, senza farsi intimidire dalla caratura dell’avversario. Anzi, la prima vera occasione se la creano proprio i rossocrociati: al 15’ Toma recupera una bella palla sulla trequarti e serve Zeqiri, che tutto solo si invola verso Ramsdale, concludendo a rete. Il tiro è però poco angolato e l’estremo difensore inglese para, per la disperazione dell’ex attaccante del Losanna. Sull’immediato ribaltamento di fronte i Tre Leoni portano Davies alla conclusione dal limite dell’area, che finisce di poco alta sopra la finestra. La stessa sorte tocca ad un altro tiro, questa volta di Hudson-Odoi, al 20’. La sfida è molto equilibrata e gli svizzeri prendono coraggio. Al 28’ Ndoye si conquista un calcio d’angolo con una bella conclusione da fuori area e sul tiro dalla bandierina Zeqiri svetta più in alto di tutti quanti, ma il suo colpo di testa finisce di poco a lato. Al 33’ lo imita Kelly per gli inglesi, ma anche la sua inzuccata non centra lo specchio della porta. Prima della pausa c’è tempo per un’ultima incursione elvetica, di Toma, che in area di rigore prova ad effettuare un cross e colpisce Guehi. Il centrale inglese sembra toccare anche col braccio, ma l’arbitro georgiano Kruashvili non lo reputa un episodio da calcio di rigore, spedendo le tue squadre negli spogliatoi sullo zero a zero.

Secondo tempo:

Ad inizio ripresa gli elvetici continuano a spingere sull’acceleratore e al 50’ Guillemenot pesca Toma in area di rigore. La conclusione del centrocampista del Genk si infrange però sul palo esterno. Col passare dei minuti l’Inghilterra si fa sempre più minacciosa e al 63’, grazie ad un fallo di Bamert su Nketiah, Hudson-Odoi ha la possibilità di calciare una punizione dal limite dell’area. Il giocatore del Chelsea impensierisce Racioppi, che però respinge in angolo. La Svizzera prova a farsi vedere in attacco soprattutto grazie ai contropiedi e su uno di questi Imeri, al 74’, si mette in mostra con una gran conclusione da fuori area, che Ramsdale controlla a fatica. A spaccare la sfida ci pensa, qualche minuto più tardi, Dan Ndoye. Al 78’ l’ala del Nizza raccoglie un delizioso tocco di Imeri e dal limite dell’area fa partire una conclusione splendida, che si insacca all’incrocio dei pali e porta in vantaggio i rossocrociati. L’Inghilterra, spinta dalla disperazione, prova un assalto nel finale di gara, ma la retroguardia elvetica – ben capitanata da Zesiger e Bamert – non sbanda, mettendo in cassaforte i primi, pesantissimi tre punti.

La nazionale di Lustrinelli tornerà in campo domenica, dove sempre a Capodistria (alle 18.00) sfiderà la Croazia nella seconda giornata del gruppo D.

