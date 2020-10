La Svizzera è a Madrid, uno degli epicentri della pandemia in Europa. E, nonostante tutto, mantiene una tranquillità di fondo invidiabile. Vladimir Petkovic l’aveva spiegato molto bene a margine del kappaò in amichevole contro la Croazia. «Niente è normale al momento, ma dobbiamo farci l’abitudine». Come direbbero i francesi: il faut faire avec. Ecco, abitudine significa vivere in una bolla. Nella speranza che il virus non trovi un pertugio per infilarsi. Ribadiamo: è ancora possibile parlare di calcio, ragionare sul calcio, fare calcio? Djibril Sow, centrocampista, risponde di sì. Anche se, ammette, «la paura di contrarre il virus c’è e credo sia normale». Ieri, a tal proposito, la Nazionale si è sottoposta ad un’ulteriore tornata di test: lo impone il protocollo UEFA.

Certo, le abitudini sono...