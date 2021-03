Una partenza con i fiocchi. Per certificare il ruolo di favorita e, di fatto, liquidare la pendenza. A Sofia, contro la Bulgaria, nella prima sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2022, la Svizzera ha fatto il suo dovere. Siglando tre reti, appunto, nel quarto d’ora iniziale. A trovare il gol in rapida successione sono stati Embolo, Seferovic e Shaqiri. Dopo un primo tempo dominato, la squadra di Petkovic ha perso un po’ il filo del discorso, facendosi pure sorprendere a inizio ripresa. La rincorsa al Qatar, comunque, è iniziata positivamente. Di seguito la cronaca del match.

«Dovremo segnare subito» aveva affermato «Vlado» alla vigilia. Consegna recepita e tradotta in fatti alla perfezione dai suoi uomini. Sì, perché nei primi 15’ di gioco i rossocrociati hanno fatto quello che volevano. Affondando soprattutto con Rodriguez sulla sinistra (lui che partiva nei tre di difesa!), sfruttando la voglia di matta di Shaqiri e il piede caldo di Seferovic. Uno, due e tre. Le reti elvetiche sono cadute come la neve su Sofia, tramortendo un avversario a tratti imbarazzante. Il primo a gioire è stato Embolo, che al 7’ ha tramutato in oro un fendente giunto dal mancino del citato Rodriguez. Ancora più bella l’azione che ha portato al raddoppio, con Zuber a innescare in verticale XS, a sua volta geniale col sinistro a giro per l’accorrente Seferovic. In piena fiducia, il bomber del Benfica non ha tremato. Appena 180 secondi dopo a calare il tris è quindi stato Shaqiri, bravo a dialogare con Freuler sulla destra e a beffare Iliev con un tiro-cross passato tra palo e piede dell’estremo difensore. Uno, due e tre. E partita in ghiaccio nella serata già gelida dello stadio Vasil Levski. Sul 3-0 Xhaka e compagni hanno tolto il piede dal gas, continuando a far girare la testa alla Bulgaria - schiacciante la superiorità in termini di possesso palla - e creandosi ancora un’occasione con un colpo di testa di Seferovic, a un amen dalla pausa.

Tutto bene anche nel secondo tempo? Non esattamente. Quantomeno non da subito. Al 46’ un passaggio in orizzontale inguardabile di Freuler si è trasformato in un assist per Despedov, il cui destro al volo - leggermente deviato da Elvedi - non ha lasciato scampo a Sommer. Il portiere rossocrociato è però stato provvidenziale al 60’, scacciando un’incornata di Kostadinov e pure i fantasmi. Nei minuti successivi la Svizzera ha rimesso un po’ di ordine a livello di gioco e idee. Provando ad abbassare il ritmo e limitando gli errori. Al netto di un tacco di Elvedi finito sull’esterno della rete, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, gli ospiti non si sono comunque più fatti vedere davanti. Al contrario della Bulgaria, che al 76’ si è rifatta pericolosa con Delev: Xhaka si è però immolato al momento giusto. Proprio il numero 10 elvetico ha quindi sfiorato l’eurogol, con un tiro al volo da fuori area finito fuori di un soffio. Prima del triplice fischio finale a sfiorare il poker sono invece stati i neoentrati in campo Vargas , Sow e soprattutto Gavranovic. Il risultato, tuttavia, non è più cambiato.

IL TABELLINO

Bulgaria 1

Svizzera 3

0-3

Reti: 7’ Embolo 0-1, 10’ Seferovic 0-2, 13’ Shaqiri 0-3, 46’ Despodov 1-3.

Arbitro: Dabanovic (Montenegro).

Bulgaria: P. Iliev; Dimov, Bozhikov, Zanev; Popov, Malinov (70’ Chochev), Kostadinov, Cicinho (73’ Tsvetanov); Yomov (70’ I. Iliev), Despodov (48’ Delev); D. Iliev (46’ A. Iliev).

Svizzera: Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Mbabu, Freuler (86’ Sow), Xhaka, Zuber (75’ Vargas); Shaqiri (75’ Zakaria), Embolo (90’ Mehmedi); Seferovic (86’ Gavranovic).

Ammoniti: 54’ Akanji, 68’ Cicinho.

Note: Svizzera senza Schär e Steffen (Infortunati).

