La notizia era nell’aria. E alla fine, come logico che sia, è arrivata. La Svizzera non si esibirà in Qatar, a fine marzo. La tournée prevista a Doha, con le amichevoli contro Croazia e Belgio, è stata annullata. «Avremmo giocato volentieri, ma la salute delle persone è naturalmente prioritaria» ha commentato il ct dei rossocrociati Vladimir Petkovic. Da parte sua il direttore delle squadre nazionali Pierluigi Tami ha annunciato che ora «verrà fatta un’analisi dei rischi e se del caso saranno valutate delle possibili alternative».