Spagna, Portogallo e Repubblica Ceca: ecco le avversarie della Svizzera nella prossima edizione di Nations League. La Nazionale, inserita nella terza fascia della lega A, ha evitato così un nuovo scontro con l’Italia, così come con Francia e Belgio, altre teste di serie. Il calendario della competizione prevede ben quattro giornate in giugno: le prime due tra il 2 e l’8 del mese, la terza e la quarta la settimana successiva. Gli ultimi due turni sono invece agendati tra il 22 e il 27 settembre. In caso di primo posto del girone, si apriranno le porte della final four, in programma dal 14 al 18 giugno del 2023.