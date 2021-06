L’Europeo della Svizzera non è ancora finito. No, nella terza e decisiva sfida della fase a gironi, i rossocrociati hanno reagito alla grande, battendo 3-1 la Turchia. Grazie al successo ottenuto a Baku, Xhaka e compagni salgono a quota 4 punti, chiudendo il gruppo A al terzo posto dietro Italia e Galles. Gli ottavi di finali ora sono vicinissimi, ma per sapere se la Nazionale chiuderà tra le migliori terze bisognerà attendere l’esito degli altri gironi. Di Seferovic e Shaqiri (doppietta) le reti che hanno regalato agli elvetici la prima vittoria nel torneo.

E dire che l’avvio della Turchia era stato rabbioso. Pericoloso, anche. Al 45’, Yilmaz e compagni sono invece usciti sotto i fischi dei loro tifosi, feriti dal risultato. Alla pausa la Svizzera conduceva infatti per due reti a zero. Merito delle perle trovate da Haris Seferovic e soprattutto Xherdan Shaqiri al 6’ e al 26’. Gol, questi, pesantissimi, e finalmente figli del cinismo. Il vantaggio rossocrociato è infatti arrivato alla prima conclusione in porta, con il bomber del Benfica a scaricare alle spalle di Cakir tutta la sua rabbia. «XS», dicevamo, si è invece reso protagonista di un piccolo capolavoro. Per di più di destro, il suo piede debole. In ogni caso due mazzate all’orgoglio turco, emerso a fiammate durante il match. E spento dalla bravura di Yann Sommer. Sì, al netto del reparto offensivo decisamente più in palla delle prime due uscite, l’estremo difensore elvetico è stato forse l’uomo più decisivo nel primo tempo. Addirittura quattro, e tutte ad alto coefficiente di difficoltà, le parate a negare la rete alla Turchia. Invero anche la Svizzera si è costruita più chance per ammazzare la partita. Ma, purtroppo, né Shaqiri alla mezz’ora né Seferovic al 43’ hanno saputo colpire. E questa è stata forse la nota più dolente dei quarantacinque minuti iniziali.

Autore degli assist per le reti di Seferovic e Shaqiri, Zuber si è illustrato pure in avvio di ripresa. Ben servito dal fantasista del Liverpool, l’esterno sinistro ha però calciato debolmente tra le braccia di Cakir. Nemmeno due minuti più tardi, il copione si è ripetuto. Stufo di sprecare, al 52’ Zuber è tornato ad assistere alla perfezione un compagno; Embolo nel dettaglio, che lanciato a rete si è tuttavia visto negare la gioia del gol da un paratone del portiere turco. Altissimo, poco dopo, un sinistro di Ünder. L’occasione per allungare definitivamente, è quindi capitata sui piedi del solito Shaqiri, ben servito nel cuore dell’area da Embolo ma fuori misura con il suo destro al volo. Questo al 57’, mentre tre minuti più tardi è stato di nuovo Seferovic a flirtare con la doppietta. Bello e difficile il suo destro incrociato, deviato in angolo quanto basta da Cakir. Graziata sin lì, la squadra di Vladimir Petkovic è dunque stata punita. Da Kahveci, al 62’, con Rodriguez a fare la trottola a limite dell’area e il giocatore turco a trovare l’angolino lontano con un gran sinistro. Lo stadio olimpico di Baku, va da sé, si è infiammato. Prima Shaqiri, poi Zuber hanno provato subito a spegnere l’entusiasmo turco. Ancora una volta Cakir è però stato attento. Per «XS» l’appuntamento con la seconda rete personale è comunque slittato solo di qualche minuto: sì, al 68’ la Svizzera ha esultato ancora grazie al numero 23, imbeccato splendidamente da Zuber. Un sollievo, davvero. Petkovic ha poi deciso di cambiare due pedine: fuori i realizzatori Shaqiri e Seferovic, dentro Vargas e Gavranovic. Clamoroso, invece, il palo colpito da Xhaka al 78’ con una punizione da appena fuori area. Brivido pure per la Svizzera, un attimo più tardi, con Calhanoglu a calciare poco sopra l’incrocio dei pali. Sostituzioni a parte, sino al fischio finale il match non ha più vissuto altre, particolari emozioni. Se non la gioia per la prima vittoria rossocrociata.

IL TABELLINO

Svizzera 3

Turchia 1

2-0

Reti: 6’ Seferovic 1-0, 26’ Shaqiri 2-0, 62’ Kahveci 2-1, 68’ Shaqiri 3-1.

Spettatori: 17.138.

Arbitro: Vincic (Slovenia).

Svizzera: Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer (91’ Mbabu), Xhaka, Freuler, Zuber (86’ Benito); Shaqiri (75’ Vargas); Embolo (86’ Mehmedi), Seferovic (75’ Gavranovic).

Turchia: Cakir; Celik, Demiral, Söyüncü, Müldür; Ayhan (63’ Yokuslu); Ünder (79’ Karaman), Tufan (63’ Yazici), Kahveci (79’ Kökcü), Calhanoglu (86’ Toköz); Yilmaz.

Ammoniti: 70’ Calhanoglu, 75’ Celik, 77’ Söyüncü, 78’ Xhaka.

Note: Svizzera senza Lotomba, Omeragic ed Edimilson (non inseriti sul foglio partita). Al 78’ palo di Xhaka.

